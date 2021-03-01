Минтруда РФ объяснило особенности ненормированного рабочего дня

| 01 мар 2021 | 21:34

Работодатель не имеет права привлекать сотрудников к работе в выходные дни, мотивируя это ненормированным графиком. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.







«Выходной день — это время отдыха, а режим ненормированного дня относится только к рабочему дню», — говорится в сообщении. Работа в выходные должна оплачиваться в одинарном размере сверх оклада, если осуществлялась в пределах месячной нормы или в двойном размере сверх оклада, в случае переработки сверх месячной нормы, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что за такой режим работы полагается не менее трех дней дополнительного отпуска. В министерстве подчеркнули, что ненормированность рабочего дня дает возможность в исключительных случаях привлекать определенных сотрудников сверх нормы, а не увеличивает время работы повсеместно.





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Фото: newsbash.ru