Жители Благовещенска пожаловались на затопленные химическими отходами участки

Благовещенский район | 02 мар 2021 | 15:04

Жители Благовещенска пожаловались на то, что их сады затопило химическими отходами с завода. По словам горожан, с этой проблемой они борются уже несколько месяцев, но во всех инстанциях не реагируют на их обращения.







«Дорогая администрация и жители, это нормально вообще, нет? Нас затапливают заводы, все огороды в химических отходах. Стоит невыносимый запах, невозможно дышать. Эти химические отходы поднимаются с каждым разом все больше и больше. На данный момент [затоплено] по забор (1,5 метра). Мы, жители, с этим боремся уже с октября 2020 года», – говорится в сообщении.

Однако, как рассказал глава администрации Благовещенска Сергей Завгородний, близ улицы Бельской, где произошло затопление, никаких заводов нет.





«Этот ручей там всю жизнь течет. На участках у горожан – обычная грунтовая вода, выше находится каскад озер, из которых и протекает ручей. Однако из-за погодных условий в этом году – сначала подморозило, потом пошло потепление и обильные осадки, возникла такая ситуация. Трубы переморозило, и они не пропускают воду. Есть еще такая проблема, что у жителей засорились водопропускные трубы на их участках – раньше они сами их чистили. Старожилы говорят, такое затопление было лет 20 назад при схожих погодных условиях», – объяснил Завгородний.









По словам главы администрации, были взяты пробы для исследований: воду с затопленных участков сравнили с водопроводной водой, чтобы исключить утечку трубы – она не подтвердилась. Также были взяты образцы для химического анализа – никаких отходов в воде на участках жителей Благовещенска не обнаружено.

«Сейчас коммунальщики занимаются устранением затопления: проблема в том, что в одном месте откачают воду – она появляется в другом месте, там ведь каскад озер. Но мы наших жителей в этой беде не бросим, мы всегда с ними вместе, затопление будет устранено», – заверил Сергей Завгородний.

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Фото: соцсети