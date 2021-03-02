Погода в Башкирии на март 2021: прогнозы синоптиков

| 02 мар 2021 | 16:37

Наконец-то, на календаре уже март, и хотя за окном сугробы, а ночью столбики термометров опускаются до -20 градусов, в воздухе как будто уже пахнет весной. В последний месяц зимы погода преподнесла немало неприятных сюрпризов: то рекордные оттепели за ночь сменяются аномальными морозами, то снегопад обрушится, то шквалистая метель - не хотелось бы таких погодных качелей весной. Синоптики рассказали, каким будет март в Башкирии в 2021 году.







Начало марта, судя по прогнозам «Гисметео», будет бодренько-прохладным, с ночными заморозками до -18; -20, облачным и снежным. Но уже к выходным первой недели днем потеплеет до -2; -6 (в отдельных районах и вовсе до 0°), а в ночь на воскресенье снова похолодает почти до -20.



Вторая неделя месяца ожидается ровной – ни заморозков, ни оттепелей, ни обильных снегопадов. Изредка облачность будет перемежаться легкой поземкой, а температура воздуха в среднем составит -16; -19 ночью и -8; -12 днем.

Со второй половины марты в республике ожидается долгожданное весеннее потепление. Уже все чаще будет проглядывать солнышко, днем столбики термометров не будут опускаться ниже 8°, а днем и вовсе покажет -2; -3 градуса. Изредка будет идти снег, но по большей части ожидается погода все же без осадков.



С последней неделей марта, кажется, в Башкирии окончательно вступит в свои права весна. Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже -9, чаще будет держаться на уровне -4; -5 градусов. Днем будет тепло: от 0 до +3, так что заранее запасайтесь резиновыми сапогами, чтобы не промокнуть в мартовских ручьях.









А вообще, по данным синоптиков Башгидрометцентра, в марте 2021 ожидаемая температура воздуха будет выше средней нормы на целых 7 градусов. Отметим, что прогноз этот вероятностный, а значит, все может измениться. Помните, февраль изначально тоже ожидался теплым и малоснежным, а вышло все ровно наоборот.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram