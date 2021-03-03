В Башкирии синоптики прогнозируют мокрый снег и метели

| 03 мар 2021 | 09:24

Синоптики Башкирии сообщили о погоде на предстоящие два дня. Так, сегодня, 3 марта, ожидаются мокрый снег и метели.



На дорогах гололед, снежные заносы и накат. Температура воздуха ночью составит -8,-13°. Днем потеплеет до 0°. Прогнозируется сильный южный ветер с переходом на западный умеренный. Ночью порывы усилятся.







Завтра, 4 марта, вновь пройдет снегопад. Термометр ночью покажет -7,-12°, днем -2,-7°. Водители столкнутся с гололедом, снежным накатом и заносами. Ветер западный умеренный.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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