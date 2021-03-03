В Башкирии синоптики прогнозируют мокрый снег и метели
| 03 мар 2021 | 09:24
Синоптики Башкирии сообщили о погоде на предстоящие два дня. Так, сегодня, 3 марта, ожидаются мокрый снег и метели.
На дорогах гололед, снежные заносы и накат. Температура воздуха ночью составит -8,-13°. Днем потеплеет до 0°. Прогнозируется сильный южный ветер с переходом на западный умеренный. Ночью порывы усилятся.
Завтра, 4 марта, вновь пройдет снегопад. Термометр ночью покажет -7,-12°, днем -2,-7°. Водители столкнутся с гололедом, снежным накатом и заносами. Ветер западный умеренный.