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В Уфе спасли замерзшую женщину, упавшую в овраг

В Уфе спасли замерзшую женщину, упавшую в овраг

Уфа | 03 мар 2021 | 16:05

Накануне ночью, около 23 часов, уфимец обратился в информационно-диспетчерский центр. Очевидец сообщил, что во время прогулки с собакой обнаружил горожанку, которой очевидно требовалась помощь. На место незамедлительно выехали спасатели и сотрудники экстренных служб.

Женщину нашли в овраге, который находится в лесном массиве недалеко от бульвара Баландина. Помощь спасателей потребовалась, так как 38-летняя пострадавшая оказалась в труднодоступном месте. После эвакуации уфимку передали бригаде скорой помощи. Как отметили в Управлении гражданской защиты, у пострадавшей имелись признаки переохлаждения. О том, что произошло и как 38-летняя женщина оказалась в овраге, сама уфимка рассказать не смогла.

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Источник: proural.info

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