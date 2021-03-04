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В Башкортостане прогнозируется потепление

В Башкортостане прогнозируется потепление

| 04 мар 2021 | 09:20

Синоптики и спасатели в Башкирии вновь предупредили об ухудшении погодных условий.

Сегодня, 4 марта, по Башкирии и в Уфе вновь ожидается теплая погода в условиях повышенной влажности.

Ветер южный с переходом на юго-западный, в течение дня возможно осадки в виде снега разной интенсивности - от слабого утром и до обильного снегопада вечером.

Температура воздуха утром минус 7 градусов, днем потеплеет до минус 3 градусов. К ночи станет еще теплее, столбик термометра поднимется до минус 1 градуса.

В таких условиях на дорогах не избежать гололеда. МЧС просит автомобилистов и пешеходов быть осторожнее. Опасность также представляют скопления снега на крышах домов и огромные сосульки.

В ближайшие дни характер погоды сохранится.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь:  https://newsbash.ru/weather

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Источник: mkset.ru

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