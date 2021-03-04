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Гузель Уразова написала трогательный пост, связанный с рождением дочки

Гузель Уразова написала трогательный пост, связанный с рождением дочки

Уфа | 04 мар 2021 | 10:24

Певица Гузель Уразова на минувших выходных в Инстаграм опубликовала пост, посвященный своей новорожденной дочери. В своей публикации она сообщила, что счастлива и понадеялась, что ее дети будут здоровыми.

«Нам сегодня 2 недели, а я до сих пор немогу поверить, что я стала мамой в 4 раз. Не могу от нее отойти, хочется все время слышать ее дыхание, улыбаться, разговаривать, и носить все время на руках. Насколько это бесценные минуты. Эллари, Камилла и Самир уже выросли, и все это так быстро забывается. А здесь все по-другому, не знаю, может из-за того, что она у меня самая младшая в семье. Спасибо Аллаху за это счастье. Пусть дети будут здоровы и счастливы», – написала Уразова.

Пользователи социальных сетей поддержали певицу теплыми словами, пожелав ей любви, энергии и сил. 

«Какие вы красивые! От этой фотографии теплом,добром и любовью веет!», – отметила в одном из многочисленных комментариев под постом поклонница. 
Ранее певица Гузель Уразова, которая родила дочь в День всех влюбленных, наконец выбрала имя для малышки – Ариана

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Источник: gorobzor.ru

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