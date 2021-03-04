Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Нефтекамске школьник с карты матери перечислил деньги на виртуальную игру

В Нефтекамске школьник с карты матери перечислил деньги на виртуальную игру

В Нефтекамске школьник с карты матери перечислил деньги на виртуальную игру

Нефтекамск | 04 мар 2021 | 11:08

Школьник из Нефтекамска потратил родительские деньги на покупку игровой валюты. Играя в компьютерную игру, он указал данные банковской карты матери, трехзначный код, расположенный на оборотной стороне, и дату выпуска карты. Пропажу 10 тысяч рублей со счета женщина обнаружила, когда пыталась снять их в банкомате.

Читайте также:

В Нефтекамске местный житель бегает зимой в одних шортах
Как выяснили полицейские, за настоящие деньги подросток приобретал виртуальные автомобиль и дома. В начале игры на сайте он без разрешения взрослых, не осознавая возможных последствий, указал все данные банковской карты матери.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: из открытых источников

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: