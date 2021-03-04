В Нефтекамске школьник с карты матери перечислил деньги на виртуальную игру

Нефтекамск | 04 мар 2021 | 11:08

Школьник из Нефтекамска потратил родительские деньги на покупку игровой валюты. Играя в компьютерную игру, он указал данные банковской карты матери, трехзначный код, расположенный на оборотной стороне, и дату выпуска карты. Пропажу 10 тысяч рублей со счета женщина обнаружила, когда пыталась снять их в банкомате.



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Фото: из открытых источников

Как выяснили полицейские, за настоящие деньги подросток приобретал виртуальные автомобиль и дома. В начале игры на сайте он без разрешения взрослых, не осознавая возможных последствий, указал все данные банковской карты матери.