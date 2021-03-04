В Туймазах скоропостижно скончался начальник отдела Военного комиссариата

Туймазинский район | 04 мар 2021 | 17:56

В Башкирии на 60 году жизни умер начальник отдела Военного комиссариата по Туймазинскому району Салават Бахтияров. Печальное известие о смерти полковника появилась накануне, 3 марта, на странице телеканала «Туймазы».







Об усопшем известно не так много. Он руководил отделением комиссариата и был награжден почетной грамотой РБ за хорошую службу. Подчиненные и коллеги вспоминают его как хорошего начальника, чуткого и искреннего человека и верного друга.

«Про него только хорошее слышала, и подчиненные его любили и уважали», — Зухра Файзуллина.

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Фото: соцсети

Похороны мужчины состоятся завтра, 5 марта, в 10 часов утра в Туймазах.