В эфире Первого канала обсудят судьбу мальчика из детдома в Уфе

Уфа | 04 мар 2021 | 18:04

За возможность воспитывать маленького уфимца Никиту Симкина спорили его биологические родители и потенциальные приемные семьи.



Сегодня, 4 марта, в эфире Первого канала выйдет ток-шоу «Пусть говорят», главным героем которого стал 9-летний Никита Симкин, проживающий сейчас в детдоме по улице Кольцевой в Уфе. Это уже вторая программа «Пусть говорят», в которой обсуждают судьбу мальчика.







Впервые о нем заговорили в эфире 13 января, когда пенсионер из Уфы поделился своим самым большим желанием, связанным с этим мальчиком. Он заявил, что очень хотел бы, чтобы у этого мальчика появилась хорошая семья. Заведующая детдомом рассказала, что такие добрые и искренние дети, как Никита появляются в социальных учреждениях редко.



Как сообщил ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов, после эфира программы от 13 января на редакцию обрушился поток обращений от желающих усыновить уфимского мальчика.



При этом заявил о себе также и родной отец Никиты Станислав Яметов. Он рассказал, что жил с матерью Никиты в гражданском браке несколько лет, у них есть общие сын и дочь. При расставании с этой женщиной Станислав забрал у нее младшую дочку, а Никита остался с мамой. Позднее женщина была условно осуждена за содержание наркопритона. О судьбе Никиты его биологический отец ничего не знал до 13 января, пока не увидел сына по телевизору.

В эфире появилась также мать Никиты Анастасия Симкина, которая оказалась на девятом месяце беременности. Она вышла на свободу за два дня до эфира прошлой программы, в январе.



Женщина не переставала рыдать и умоляла вернуть ей сына, обвиняя в своих бедах бывшего гражданского мужа, который, по ее словам. также принимал раньше наркотики, а также других участников программы.



На программу были также приглашены две семьи, готовые взять Никиту к себе.



Эксперты, участвовавшие в записи, выступили практически единодушно против возвращения Никиты к матери или к отцу. Сейчас решением его судьбы должны заняться органы опеки.









Ведущий Дмитрий Борисов пообещал следить дальше за судьбой маленького уфимца.



Программа уже вышла в эфир для зрителей Дальнего Востока и Сибири. Жители Башкирии смогут увидеть её в 19.45 по местному времени.





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Фото: скрин видео