Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Уфе снова ограничат движение в районе развязки по улице Заки Валиди

В Уфе снова ограничат движение в районе развязки по улице Заки Валиди

В Уфе снова ограничат движение в районе развязки по улице Заки Валиди

Уфа | 04 мар 2021 | 20:05

Власти Уфы снова ограничат движение транспорта на участке проспекта Салавата Юлаева. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в связи со строительством фундаментов и пролетного строения реконструируемого путепровода в створе улицы Заки Валиди движение на въезд и выезд из Уфы с 00.00 часов до 05.00 часов будет ограничено. В этот раз – до 31 марта.

Объехать закрытый на въезде в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.


Городские службы просят уфимцев и гостей города с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и использовать объездные пути. 

Напоминаем, что МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: