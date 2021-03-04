В Уфе снова ограничат движение в районе развязки по улице Заки Валиди

Уфа | 04 мар 2021 | 20:05

Власти Уфы снова ограничат движение транспорта на участке проспекта Салавата Юлаева. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в связи со строительством фундаментов и пролетного строения реконструируемого путепровода в створе улицы Заки Валиди движение на въезд и выезд из Уфы с 00.00 часов до 05.00 часов будет ограничено. В этот раз – до 31 марта.







Объехать закрытый на въезде в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.

Городские службы просят уфимцев и гостей города с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и использовать объездные пути.

Напоминаем, что МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды.

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