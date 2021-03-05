В Башкирии синоптики прогнозируют снежную погоду

| 05 мар 2021 | 09:19

В Башкирии установится снежная погода. Сегодня, 5 марта, синоптики обещают сильный снегопад и порывы ветра.







Ожидается метель, что означает возникновение опасной ситуации на дорогах. Возможны гололед, накат и заносы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем потеплеет до 0,-5°.



Завтра, 6 марта, вновь выпадет снег. На дорогах снежный накат, гололедица, по юго-востоку снежные заносы. Ветер юго-западный умеренный. Столбик термометра ночью покажет -12,-17°, в южных районах -6,-11°. Днем же температура поднимется до -5,-10°, на юге -1,-6°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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