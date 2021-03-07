В Башкирии прогнозируется похолодание

| 07 мар 2021 | 09:56

Региональный гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.







Так, сегодня, 7 марта, ожидается небольшой снег, снежный накат и гололедица на дорогах. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, при прояснениях -20,-25°, днем -6,-11°. По юго-востоку республики ожидается снег, местами до сильного, днем метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -7,-12°, днем -4,-9°.

Завтра, 8 марта, также пройдет снег, местами метель, на дорогах утром и днем снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях -19,-24°, днем столбики термометров покажут -1,-6°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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