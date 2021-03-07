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В Башкортостане 80% работников образования и здравоохранения составляют женщины

В Башкортостане 80% работников образования и здравоохранения составляют женщины

Уфа | 07 мар 2021 | 12:23

В Башкирии более 80% работников образования, здравоохранения и социальных услуг – это женщины. Данные в своем исследовании к Международному женскому дню привел Башстат.

– В структуре занятости женский труд преобладает в области образования – 84%, здравоохранения и социальных услуг – 81%, в оптовой и розничной торговле, в гостиницах и предприятиях общественного питания – 65%, – отметили аналитики.

Занятые в экономике женщины, добавили в статистическом ведомстве, «имеют более высокий уровень образования, чем мужчины». Среди работающих жительниц республики 38,5% (среди мужчин – 25,5%) имеют «вышку» и 47,7% – среднее профессиональное образования. В общей сложности на долю женщин приходится почти половина трудовых ресурсов республики – 47%. Средний возраст работающей женщины 41 год.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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