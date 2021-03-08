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В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек

В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек

| 08 мар 2021 | 12:49

С 7 марта россияне смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы включить в электронные трудовые книжки весь стаж работы. Об этом сообщили в Минтруде РФ.

По новым правилам в электронной трудовой указывают информацию с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге. «Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке», — пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтруд РФ.

По словам юриста Вадима Ткаченко, чтобы внести в электронную трудовую весь свой стаж, необходимо лично обратиться в любое отделение ПФР. Гражданину потребуется написать соответствующее заявление.

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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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