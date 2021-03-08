В Иглинском районе надпись "8 марта" выложили из тысячи лошадей
Иглинский район | 08 мар 2021 | 19:27
В Иглинском районе Башкирии на сабантуйной поляне села Улу-Теляк местные фермеры выложили на снегу надпись «8 марта» лошадьми.
Необычную открытку подготовили конезаводчики Идиятуллины.
Животные по команде забегают в заранее подготовленные траншеи — их делают трактором. Высота буквы — около ста метров.
Всего в праздничном флешмобе приняли участие около тысячи лошадей хозяйства.
По словам руководителя фермерского хозяйства Хасана Идиятуллина, в подобных акциях его лошади участвуют не в первый раз. Такую же надпись в Улу-Теляке готовили к празднованию Дня защитника Отечества, выложив надпись 23 февраля.
Надпись из лошадей снимают с квадракоптера и распространяют в социальных сетях.
В хозяйстве Идиятуллиных — не только лошади, которых всего около полутора тысяч. Есть коровы, быки, овцы, козы, 300 оленей, 500 голов птицы — павлинов, индеек, уток, кур.
Основное направление работы — выращивание крупного рогатого скота.