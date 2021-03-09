Жители деревни в Бижбулякском районе оказались отрезаны сугробами от остального мира

Бижбулякский район | 09 мар 2021 | 09:20

В небольшой деревне Степановка, Кош-Елгинского сельсовета Бижбулякского района все три дня выходных люди были отрезаны от остального мира. Единственную дорогу к ним замело снегом. Многие боялись пожара или ухудшения состояния, ведь ни скорая, ни пожарная к ним бы не приехали. Не выдержав, они обратились в электронную приемную.







— Пишем вам второй раз, так как не можем найти ответственных по поводу очистки автомобильной грунтовой дороги межмуниципального значения подъезда к деревни Степановка Бижбулякского района от автомобильной дороги Белебей-Аксаково-Аксёново от снежных наносов, накатов. Несколько дней туда никто не выезжал, там невозможно проехать.

Дозвонились до администрации села Слакбаш, раньше они чистили, но нам там в грубой форме ответили, что все вопросы с очисткой дороги решает только депутат и староста деревни Степановка - Тимофеев Валерий Константинович, который отсутствует все эти дни. Жители деревни Степановка не могут выбраться из деревни для пополнения запасов продуктов и лекарственных препаратов, если вдруг пожар или кому-то станет плохо, то до нас никто бы не смог добраться. Пожалуйста помогите разобраться с данной проблемой, а так же с халатностью по отношению к своим обязанностям вышеуказанного депутата, так всё это происходит неоднократно, весь зимний период, — пишут местные жители.

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Фото: pixabay