Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Синоптики Башкирии прогнозируют снегопады

Синоптики Башкирии прогнозируют снегопады

Синоптики Башкирии прогнозируют снегопады

| 09 мар 2021 | 09:29

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на предстоящие пару дней. Сегодня, 9 марта, в регионе ожидается снегопад, в отдельных районах переходящий в метель.

На дорогах республики возможны гололедица, снежные заносы и накат. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до -12,-17°. Днем же столбик термометра покажет -2,-7°.

Завтра, 10 марта, вновь ожидается снегопад. Ветер сменит направление на северо-западное. Температура воздуха ночью -16,-21°, по югу республики до -11°, днем потеплеет до -9,-14°.  На дорогах возможна опасная ситуация — снежный накат и гололедица.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: