Синоптики Башкирии прогнозируют снегопады

| 09 мар 2021 | 09:29

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на предстоящие пару дней. Сегодня, 9 марта, в регионе ожидается снегопад, в отдельных районах переходящий в метель.







На дорогах республики возможны гололедица, снежные заносы и накат. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до -12,-17°. Днем же столбик термометра покажет -2,-7°.



Завтра, 10 марта, вновь ожидается снегопад. Ветер сменит направление на северо-западное. Температура воздуха ночью -16,-21°, по югу республики до -11°, днем потеплеет до -9,-14°. На дорогах возможна опасная ситуация — снежный накат и гололедица.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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