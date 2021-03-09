В Кармаскалинском районе детская медсестра спасла троих детей из пожара | видео

Кармаскалинский район | 09 мар 2021 | 19:20

Детскую медсестру из Кармаскалинского района наградят за спасение троих малышей из пожара. Пожар в жилом доме в селе Константиновка мог привести к трагедии, если бы не умелые действия Анастасии Шапошниковой.





Как рассказали в пресс-службе МЧС России по РБ, сообщение о возгорании поступило 9 марта днем. По уточненным сведениям, в доме в этот момент находились только трое малолетних детей, еще двое были в школе. Мама, уходя из дома, закрыла за собой дверь на замок.



Дым заметила детская медсестра, которая в это время шла по на патронаж к ребенку в соседний дом. Женщина услышала громкий звук сработавшего извещателя, в окно смотрели напуганные дети. Дверь была заперта, и Анастасия через окно вытащила по очереди двух детей. Третьего ребенка сквозь дым забирала уже в доме, куда смогла пролезть через оконный проем.

Вытащив детей, смелая женщина вернулась в дом: возле печки горели два полена, уже занималась занавеска. Водой из ведра Анастасия залила место пожара на полу, горящие поленья закинула в печку.



Буквально за считанные минуты Анастасия Шапошникова своими умелыми действиями спасла жизни трех детей и уберегла дом многодетной семьи от большого пожара. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, в доме были установлены три пожарных извещателя.



Главное управление МЧС России по РБ ходатайствует о награждении Анастасии Александровны наградой МЧС России.

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