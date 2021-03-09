В Уфе мэрия отозвала разрешение на строительство дома на Армавирской

Уфа | 09 мар 2021 | 22:07

Мэрия Уфы отозвала разрешение на строительство дома на Армавирской. Об этом чиновники сообщили сегодня, 9 марта. Ранее резко против этой стройки выступил глава Башкирии Радий Хабиров, пообещав, что «в рамках всех своих копыт, мозгов и рогов» сделает всё, чтобы ее прекратить.







— На данный момент застройщику направлено письмо об отмене разрешений на строительство, — сообщили в мэрии. — Также уведомления направлены в адрес Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.



Причиной такого решения стало то, что, исходя из проекта планировки территории на данном участке, строить 27-этажное здание, как планировал застройщик, нельзя.

— Также при выдаче разрешений не учтена обеспеченность машино-местами, физкультурные и детские площадки размещены за пределами границ участка, — добавили в мэрии.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram