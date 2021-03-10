В Башкирии прогнозируются морозы до -28°

| 10 мар 2021 | 07:15

В Башкирии обещают в ближайшие два дня ухудшение погоды и похолодание. Температура воздуха снова опустится местами до -28°.







10 марта ночью обещают небольшой снег, по югу до умеренного, утром и днем снег, в отдельных районах сильный снег, метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -8,-13°, по югу до -3°.

11 марта ночью по прогнозу также небольшой снег, по востоку до умеренного, местами метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, днем местами небольшой снег. Ветер северный умеренный, ночью в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях до -28°, днем -13,-18°.





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