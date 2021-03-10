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В Башкирии из-за непогоды ограничили движение транспорта

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение транспорта

Уфа | 10 мар 2021 | 15:50

В Башкирии и Оренбургской области вновь ограничено движение всех видов транспорта. Об этом сообщает ФКУ Управления дороги «Приуралье».

Ограничение движения введено из-за неблагоприятных походных условий – сильная метель, снегопад и ограничение видимости.

Движение было ограничено на:
— М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к пункту пропуска «Орск») в Оренбургской области с 170 по 260 км, неподалеку от населенных пунктов: Краснощеково и Гай.

— М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к пункту пропуска Орск) в Оренбургской области с км 273+312 (транспортная развязка на Новотроицк) по км 288+000 (кольцевая развязка, поворот на Челябинск).

— Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном с 573 по 694 км в Оренбургской области, неподалеку от населенных пунктов Шарлык, Буланово и Татарская Каргала.

— Р-240 Уфа — Оренбург с км 274+308 по км 316+902 в Башкирии и Оренбургской области, близ Новомурапталово, Октябрьское и Имангулово.

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Источник: bash.news

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