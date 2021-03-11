В Башкирии прогнозируются морозы

| 11 мар 2021 | 09:11

«Башгидрометцентр» передал прогноз погоды на 11 и 12 марта. В республике ожидается резкое похолодание, снежные заносы, гололедица и небольшой снег.



11 марта по прогнозу днем обещают местами небольшой снег. Ветер ожидается северо-западный, западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -13,-18°.







12 марта днем местами небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -20,-25°, при прояснениях до -30°, днем -10,-15°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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