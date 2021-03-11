Имамы Башкирии направили жалобу на муфтия ДУМ Айнура Биргалина
| 11 мар 2021 | 19:41
В Абзелиловском районе Башкирии несколько имамов выразили недовольство деятельностью руководства ДУМ РБ, написав обращение на имя руководства страны.
На днях от имени 9 имам-хатыбов Абзелиловского района поступило обращение на имя Президента России Владимира Путина, в котором прозвучала просьба о смещении с должности муфтия ДУМ РБ Айнура Биргалина, а также его представителя в районе имам-мухтасиба Рустама Ситдикова на основании ряда религиозных разногласий канонического характера. Кроме того, в обращении были претензии к действиям представителей администрации муниципалитета.
Кроме того, основной инициатор обращения Назир Сабитов пользуется неоднозначной репутацией среди местного населения, чрезмерно увлекаясь «активностью» в интернете, в ущерб своим прямым обязанностям священнослужителя, чем вызывает недовольство мусульман.
Следует отметить, что попытки обвинения мусульман и представителей действующего духовенства в приверженности к крайним и радикальным взглядам требует тщательного изучения, научного обоснования, экспертной и правовой оценки. Необоснованные заявления подобного рода вносят раскол в мусульманскую общину республики и не являются благом для верующих.