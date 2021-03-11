Имамы Башкирии направили жалобу на муфтия ДУМ Айнура Биргалина

| 11 мар 2021 | 19:41

В Абзелиловском районе Башкирии несколько имамов выразили недовольство деятельностью руководства ДУМ РБ, написав обращение на имя руководства страны.







На днях от имени 9 имам-хатыбов Абзелиловского района поступило обращение на имя Президента России Владимира Путина, в котором прозвучала просьба о смещении с должности муфтия ДУМ РБ Айнура Биргалина, а также его представителя в районе имам-мухтасиба Рустама Ситдикова на основании ряда религиозных разногласий канонического характера. Кроме того, в обращении были претензии к действиям представителей администрации муниципалитета.

«Мы работаем официально и открыто и выражаем недоумение от подобного рода обвинений, – заявил Рустам-хазрат Ситдиков. – Те, кто подписались под обращением, в прошлом году перешли в ЦДУМ России и уже не имеют к ДУМ РБ никакого отношения. Большинство мечетей района находится в ДУМ РБ, и наши позиции крепки среди жителей района».

По данным секретаря Совета депутатов Абзелиловского района Булата Исламбаева, в районе действует более 50 мечетей (входящих как в структуру ДУМ РБ, так и ЦДУМ России), еще 6 новых мечетей строятся. Напряженности среди представителей мусульманского духовенства и верующих не имеется.





«В прошлом году мы даже поддержали на пост главы сельского поселения имам-хатыба одной из мечетей Даяна Фаткулина, – сказал Исламбаев. – Вообще с представителями духовенства как мусульманского, так и православного, у нас налажены добрые и конструктивные отношения. Мы в принципе не делаем различий между имамами ДУМ РБ и ЦДУМ России, одинаково оказывая им содействие в решении актуальных вопросов».









Впоследствии при внимательном изучении данного вопроса выяснилось, что основная часть имамов вообще не ставили своих подписей под данным документом.Кроме того, основной инициатор обращения Назир Сабитов пользуется неоднозначной репутацией среди местного населения, чрезмерно увлекаясь «активностью» в интернете, в ущерб своим прямым обязанностям священнослужителя, чем вызывает недовольство мусульман.

Следует отметить, что попытки обвинения мусульман и представителей действующего духовенства в приверженности к крайним и радикальным взглядам требует тщательного изучения, научного обоснования, экспертной и правовой оценки. Необоснованные заявления подобного рода вносят раскол в мусульманскую общину республики и не являются благом для верующих.





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