В администрации Уфы утвердили новые тарифы на похороны

Уфа | 12 мар 2021 | 09:52

В администрации столицы Башкирии утвердили новые тарифы на похороны. Так, с 1 февраля вся процедура будет стоит около 7 388 рублей. В эту цену входит предоставление гроба, облачение, перевозка тела и погребение.







Первую услугу оценили в 1 413 рублей, перемещение останков в 2 120 рублей, а похоронную процессию в 3 334 рублей. Облачение тела стоит 520 рублей, оформление документов совершается безвозмедно. Соответствующий документ за подписью Сергея Грекова опубликован на сайте мэрии Уфы.



Отмечается, что расходы на похороны компенсируются супругу, близким родственникам или законному представителю в рамках гарантированного перечня услуг по погреблению.

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