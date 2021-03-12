Победительница шоу «Голос» Яна Габбасова сообщила об ухудшении здоровья

Нефтекамск | 12 мар 2021 | 15:27

Победительница шоу «Голос» Яна Габбасова из Нефтекамска решила взять небольшую музыкальную паузу.



Как заявила 17-летняя девушка в своем блоге, причиной вынужденного перерыва в сольной карьере является ухудшение состояния здоровья. Пока пришлось отложить задуманное на потом, в том числе написание и исполнение песен, а также организацию концертов.



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Успешное выступление в популярном телепроекте было щедро вознаграждено. Глава Башкирии Радий Хабиров присвоил юной певице звание Заслуженной артистки республики, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны жителей региона.