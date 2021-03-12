Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Победительница шоу «Голос» Яна Габбасова сообщила об ухудшении здоровья

Победительница шоу «Голос» Яна Габбасова сообщила об ухудшении здоровья

Победительница шоу «Голос» Яна Габбасова сообщила об ухудшении здоровья

Нефтекамск | 12 мар 2021 | 15:27

Победительница шоу «Голос» Яна Габбасова из Нефтекамска решила взять небольшую музыкальную паузу.

Как заявила 17-летняя девушка в своем блоге, причиной вынужденного перерыва в сольной карьере является ухудшение состояния здоровья. Пока пришлось отложить задуманное на потом, в том числе написание и исполнение песен, а также организацию концертов.

Читайте также:

Хабиров присвоил победительнице шоу "Голос" Яне Габбасовой звание заслуженной артистки РБ
Успешное выступление в популярном телепроекте было щедро вознаграждено. Глава Башкирии Радий Хабиров присвоил юной певице звание Заслуженной артистки республики, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны жителей региона.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: