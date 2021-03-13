В Башкирии сохранится морозная погода

| 13 мар 2021 | 10:03

Синоптики Башкирии представили прогноз погоды в республике в ближайшие дни.



В воскресенье, 14 марта, в регионе будет без существенных осадков. Ветер – южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -16º, -21º, местами до -22º, -27º, днём - -6º, -11º.







В понедельник, 15 марта, также без существенных осадков, по северу республики пройдёт небольшой снег. Столбик термометра ночью покажет -12º, -17º, при прояснениях до -18º, -23º, днём - -3º, -8º. Ветер преимущественно юго-западный умеренный, по югу слабый.



Напомним, ранее синоптики сообщали, что в регионе сохранится морозная погода.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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