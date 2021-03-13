В Башкирии сохранится морозная погода

Синоптики Башкирии представили прогноз погоды в республике в ближайшие дни.
В воскресенье, 14 марта, в регионе будет без существенных осадков. Ветер – южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -16º, -21º, местами до -22º, -27º, днём - -6º, -11º.
В понедельник, 15 марта, также без существенных осадков, по северу республики пройдёт небольшой снег. Столбик термометра ночью покажет -12º, -17º, при прояснениях до -18º, -23º, днём - -3º, -8º. Ветер преимущественно юго-западный умеренный, по югу слабый.