В Башкирии синоптики прогнозируют потепление

| 14 мар 2021 | 10:14

Уже днем 16 марта в Башкирии ожидается нулевая температура. Осадков, говорят синоптики, не будет, как и сильного ветра. Правда, ночью столбики термометров опустятся до 17 градусов мороза, в отдаленных районах региона аж до -22. Такой прогноз на начало недели сделали в Башгидромете.







— 14 марта температура воздуха ночью — -16... -21 °C, местами — -25... -30 °C, днем — -4... -9 °C, местами до — -14 °C, — рассказали синоптики. — 15 марта без существенных осадков, по северу республики — небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, по югу слабый. Температура воздуха ночью — -12... -17 °C, при прояснениях — -18... -23 °C, днем — -3... -8 °C.

Согласно прогнозу сервиса newsbash.ru, в регионе уже в четверг, 18 марта, столбики термометров покажут 1 градус тепла, как и 19 марта. В следующие выходные будет солнечно и +2.





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