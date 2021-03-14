В Башкортостане готовятся к худшему сценарию паводка

Уфа | 14 мар 2021 | 18:09

Башкирия готовится к паводку. Запасы воды в Белой по данным гидрологов пока на уровне 80%, в Деме — 111%. Высота снежного покрова на реках Белой, Уфимке и Деме колеблется от 44 до 49 см, это 93 и 119% соответственно.







У специалистов на сегодняшний день три возможных сценария по «большой воде». В оптимистичном — подтопления домов не будет, при среднем уровне — в зону подтопления попадают почти тысяча семьсот домов в Дёмском, Ленинском и Кировском районах Уфы. Пессимистичный вариант — это свыше 2 тысяч домов в этих же районах города. Но здесь стоит помнить, что точный масштаб весеннего поводка зависит не только от количества выпавшего снега, но и от погоды в апреле.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер- министра Правительства РБ:



- Учитывая сложившиеся гидрометеологических условий осенне-зимнего периода, максимальный уровень на реках Белой и Уфа ожидается ниже нормы на 10%, при таких уровнях возможно подтопление пониженных участков города Уфа. При прохождении максимальных уровней возможно подтопление населённых пунктов, расположенных в горных, степных местах. Пока сложно что-то прогнозировать, каким будет паводок. Но мы всегда готовимся к наихудшим развитиям ситуаций.

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