В Стерлитамаке "похоронили" службу такси

Стерлитамакский район | 16 мар 2021 | 09:20

Необычная акция прошла накануне в Стерлитамаке. По улицам города проехала траурная процессия. Вот только в последний путь провожали не человека, а целую службу такси.







Городские таксисты объединились в траурную процессию, чтобы попрощаться с таксомоторной компанией, которая долгое время работала в Стерлитамаке. На ее место пришел известный федеральный агрегатор, который, по словам местных жителей, вытеснил конкурента с рынка. Заказы попросту перестали поступать. С 17 марта компания заканчивает свою работу во втором по величине городе республики.



Десятки автомобилей, которые работали в таксопарке, украсили черными траурными шарами. На первую машину автоколонны установили прощальный венок. В таком составе кортеж проехал по центральным улицам города.

Некоторые жители не оценили такую акцию.



Татьяна Р., жительница Стерлитамака^



- О, боже! Я подумала, что таксист умер! Ну зачем так показательно все делать. Слава богу, все живы!

- Это было очевидно, что они скоро исчезнут. Машин становится меньше, а федералов - больше. Все пользуются одной компанией в основном. Ладно, главное, чтобы таксисты себе работу нашли.

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Большинство горожан не удивлены происходящему на рынке такси.