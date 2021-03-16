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В Стерлитамаке "похоронили" службу такси

В Стерлитамаке "похоронили" службу такси

Стерлитамакский район | 16 мар 2021 | 09:20

Необычная акция прошла накануне в Стерлитамаке. По улицам города проехала траурная процессия. Вот только в последний путь провожали не человека, а целую службу такси. 

Городские таксисты объединились в траурную процессию, чтобы попрощаться с таксомоторной компанией, которая долгое время работала в Стерлитамаке. На ее место пришел известный федеральный агрегатор, который, по словам местных жителей, вытеснил конкурента с рынка. Заказы попросту перестали поступать. С 17 марта компания заканчивает свою работу во втором по величине городе республики. 

Десятки автомобилей, которые работали в таксопарке, украсили черными траурными шарами. На первую машину автоколонны установили прощальный венок. В таком составе кортеж проехал по центральным улицам города. 

Некоторые жители не оценили такую акцию. 

Татьяна Р., жительница Стерлитамака^

- О, боже! Я подумала, что таксист умер! Ну зачем так показательно все делать. Слава богу, все живы! 
Большинство горожан не удивлены происходящему на рынке такси. 

Федор М., житель Стерлитамака:
- Это было очевидно, что они скоро исчезнут. Машин становится меньше, а федералов - больше. Все пользуются одной компанией в основном. Ладно, главное, чтобы таксисты себе работу нашли. 

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Источник: bash.news

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