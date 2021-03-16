В Стерлитамаке "похоронили" службу такси
Стерлитамакский район | 16 мар 2021 | 09:20
Необычная акция прошла накануне в Стерлитамаке. По улицам города проехала траурная процессия. Вот только в последний путь провожали не человека, а целую службу такси.
Городские таксисты объединились в траурную процессию, чтобы попрощаться с таксомоторной компанией, которая долгое время работала в Стерлитамаке. На ее место пришел известный федеральный агрегатор, который, по словам местных жителей, вытеснил конкурента с рынка. Заказы попросту перестали поступать. С 17 марта компания заканчивает свою работу во втором по величине городе республики.
Десятки автомобилей, которые работали в таксопарке, украсили черными траурными шарами. На первую машину автоколонны установили прощальный венок. В таком составе кортеж проехал по центральным улицам города.
Некоторые жители не оценили такую акцию.
Татьяна Р., жительница Стерлитамака^
Федор М., житель Стерлитамака: