В Баймакском районе пожаловались на водителя автобуса

Баймакский район | 16 мар 2021 | 14:12

Ученики в Баймакском районе Башкирии были вынуждены долго стоять на морозе, чтобы попасть в школу. Как сообщили местные жители в соцсетях, водитель нередко нарушает график.







«Ваш автобус, который возит наших детей села Казанки до школы №10 Сибая, то опаздывает, то не ждет всех детей из школы. Сегодня наши дети вынуждены были стоять и ждать полчаса при –26 градусах. Полный беспредел», – говорится в сообщении.

В администрации Сибая ответили, что занимаются этой проблемой.

«Обращение поступило в систему инцидент-менеджмент, сейчас над ним работают. Мы обращались в Сибайское АТП: директор предприятия Владимир Косарев ответил, что по системе ГЛОНАСС никакого нарушения графика не было, они сами все проверяли. Водитель недавно мог задержаться из-за плохих погодных условий – у нас был обильный снегопад, район замело», – объяснили в администрации.

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