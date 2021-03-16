В Нуримановском районе Башкирии пройдет шестой фестиваль «Павловская лыжня»

Нуримановский район | 16 мар 2021 | 15:10

Шестой фестиваль зимних видов спорта снова соберет в Нуримановском районе Республики Башкортостан спортсменов и любителей для участия в соревнованиях по беговым и горным лыжам, сноубордингу, гонках на собачьих упряжках и скиджорингу. Организаторами мероприятия выступили ООО «Федерация лыжных гонок Республики Башкортостан», администрация Нуримановского района РБ, при поддержке Фонда Президентских Грантов.







В течение двух дней на территории «Павловского Парка» ожидается активная программа для участников всех возрастов:

• Лыжные гонки на 5, 10 и 30 километров по Павловскому водохранилищу;

• Забег в горнолыжный склон – 3 километра (набор высоты – 100 метров);

• Детские лыжные старты (50-500метров);

• Ездовой спорт (гонки на собачьих упряжках, скиджоринг);

• Слалом: сноуборд и горные лыжи



Судейство на мероприятии проводится по действующим правилам проведения соревнований по лыжным гонкам. Победители определяются по наилучшему техническому результату в каждой возрастной категории и награждаются призами, среди участников детских стартов по лыжным гонкам награждение не проводится (медали выдаются всем детям).



Добраться до места соревнований можно самостоятельно на машине/такси/автобусе, также организаторы предложат трансфер из Уфы (данную услугу можно оплатить при регистрации). Стоимость – всего 500 рублей в обе стороны, комфортабельный автобус отправляется из центра города в 07:00 и возвращается из Павловки по завершению соревнований.



Причины посетить фестиваль:

1) Красота Павловского водохранилища: сочетание нетронутой природы, чистого воздуха и отличной инфраструктуры покоряет сердца. Сюда хочется вернуться: многие участники приезжают на фестиваль всей семьей уже много лет подряд;



2) Участие в соревнованиях доступно для всех возрастов и уровней подготовки. Понравится всем: детям, подросткам, взрослым и старшему поколению;



3)Спортивные мероприятия на любой вкус: беговые лыжи, сноубординг, горные лыжи, ездовой спорт, для юных лыжников – детские старты от 100 до 1000 метров;



4) Награды и грамоты для победителей и призеров, подарки от партнеров фестиваля;



5) Стартовые пакеты с лыжными манишками, электронный хронометраж и результаты в день соревнований, медали с авторским дизайном – каждому участнику;



6)Специальные цены на проживание в центре отдыха «Павловский парк» (от 1500 рублей за человека);



7) Развитая инфраструктура для болельщиков: прокат спортивного оборудования – снегоходы, тюбинги, коньки, прогулки на свежем воздухе;









8) Возможность взять с собой домашних питомцев;



9) Профессиональные фотографы и бесплатные фотографии на память, отчеты прошлых лет можно посмотреть здесь vk.com/pavlovkaski;



10) Новые друзья и впечатления, заряд энергии и здоровья на целый год.



Регистрация на фестиваль открыта по ссылке https://russiarunning.com/event/pavlovkaski2021.





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Фото: организаторы фестиваля