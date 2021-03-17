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В Башкирии воздух местами прогреется до плюсовой температуры

В Башкирии воздух местами прогреется до плюсовой температуры

| 17 мар 2021 | 09:23

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 17 и 18 марта. По данным метеорологов, в республике ожидается снег и плюсовая температура.

17 марта без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, местами -18,-23°, днем -3,+2°.

18 марта ночью местами небольшой снег, днем по республике небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях -13,-18°, днем +2,-3°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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