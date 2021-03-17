Девушка из Нефтекамска, в эфире Первого канала, попросила лишить мать родительских прав | видео

Нефтекамск | 17 мар 2021 | 10:43

В эфире программы «Мужское и женское» на Первом канале 16-летняя девушка из Нефтекамска попросила лишить мать родительских прав. По словам подростка, женщина распивает алкоголь с другом и совершенно не заботиться о ней и 14-летнем брате.





Девушка рассказала, что раньше у них была полноценная семья в Ханты-Мансийске. Родители подростка развелись, несмотря на пятерых общих детей. Девушка и ее младший брат отправились вслед за матерью в Нефтекамск. Здесь женщина познакомилась с мужчиной и стала вести асоциальную жизнь.



По словам девушки, органы опеки не пытались им помочь. Теперь она живет в общежитие, когда как ее брат с матерью скитаются по квартирам. Ей же помощь не оказывается. Слова сестры также подтвердил и младший брат. Он признался, что не хочет жить с родительницей.

О ситуации высказался и мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Он сообщил, что встретился с девушкой. По его словам, пока рано делать выводы.

«Действительно, страшная ситуация. Органы опеки хотели, в первую очередь, сохранить семью. Но, к сожалению, не учитывали все факты. Дети настроены на крайние меры - хотят лишить свою мать родительских прав. Встретился с Ангелиной. Поговорили. Пока рано делать какие-то выводы. Будем разбираться», — заявил градоначальник Нефтекамска.

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Фото: соцсети

Видео: Первый канал

По данному факту правоохранители начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.