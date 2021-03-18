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В Башкирии прогнозируется небольшой снег с дождем

В Башкирии прогнозируется небольшой снег с дождем

| 18 мар 2021 | 09:24

Башгидрометцентр дал прогноз на 18 и 19 марта. Синоптики пообещали днем потепление, ночью же температура по-прежнему будет минусовой. Обещают также сильные порывы ветра.

18 марта днем по республике небольшой снег с дождем, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +2,-3°.

19 марта ночью местами обещают небольшой снег, днем небольшой снег с дождем, по югу до умеренного, в южных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, по югу порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6,-11°, днем +3,-2°.

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Источник: gorobzor.ru

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