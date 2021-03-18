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В Башкирии начались противопаводковые подрывы льда

В Башкирии начались противопаводковые подрывы льда

| 18 мар 2021 | 12:01

Мирные взрывы начнут греметь на реках Башкирии с сегодняшнего дня. Противопаводковые мероприятия проходят на реке Уршак возле населенных пунктов Сабурово, Петряево и Первомайский Чишминского района и около села Бекетово Кармаскалинского района. Взрывные работы ведутся силами и средствами войсковой части 63494.

Подрыв льда нужен для защиты людей, живущих в селах поблизости, от наводнения. Поэтому жителей просят с понимание отнестись к временным неудобствам.

Всего в этом году заявки на взрывные работы подали еще 6 муниципальных районов:
Архангельский район –деревни Азово, Тавакачево, Карташевка (р.Инзер)

Бурзянский район – деревни Набиево, Тимирово, Старосубхангулово, Ишдавлетово (р.Белая)
Чекмагушевский район – деревня Новоюмраново (р. Чермасан)
Гафурийский район – деревни Имендяшево, Юрмаш (р. Зилим)
Караидельский район – деревня Верхний Суян (р. Уфа)
Белорецкий район — деревня Габдюково (р. Большой Инзер).

Как сообщает ГК РБ по ЧС, на сегодня в республике определены 33 затороопасных участка на территории 19 муниципальных образований.

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Источник: gtrk.tv

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