В Башкирии начались противопаводковые подрывы льда

| 18 мар 2021 | 12:01

Мирные взрывы начнут греметь на реках Башкирии с сегодняшнего дня. Противопаводковые мероприятия проходят на реке Уршак возле населенных пунктов Сабурово, Петряево и Первомайский Чишминского района и около села Бекетово Кармаскалинского района. Взрывные работы ведутся силами и средствами войсковой части 63494.







Подрыв льда нужен для защиты людей, живущих в селах поблизости, от наводнения. Поэтому жителей просят с понимание отнестись к временным неудобствам.



Всего в этом году заявки на взрывные работы подали еще 6 муниципальных районов:

Архангельский район –деревни Азово, Тавакачево, Карташевка (р.Инзер)

Бурзянский район – деревни Набиево, Тимирово, Старосубхангулово, Ишдавлетово (р.Белая)

Чекмагушевский район – деревня Новоюмраново (р. Чермасан)

Гафурийский район – деревни Имендяшево, Юрмаш (р. Зилим)

Караидельский район – деревня Верхний Суян (р. Уфа)

Белорецкий район — деревня Габдюково (р. Большой Инзер).



Как сообщает ГК РБ по ЧС, на сегодня в республике определены 33 затороопасных участка на территории 19 муниципальных образований.





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