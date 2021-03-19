В Башкирии ожидаются снег и порывистый ветер

| 19 мар 2021 | 09:22

В Башгидрометцентре рассказали, какая погода ожидает жителей республики на грядущие выходные.







Так сегодня, 19 марта, синоптики прогнозируют утром и днем небольшой мокрый снег, в отдельных районах может наблюдаться налипание мокрого снега на провода, а также гололедица на дорогах. Температура воздуха днем составит от -2,+3 градусов.



В субботу, 20 марта, снегопад продолжится. Также ожидаются снежные заносы, гололедица. Ветер северный умеренный, утром и днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью опуститься до – 2, – 7 градусов, днем станет теплее от –4 до +1 градуса тепла.

В завершающий выходной день, 21 марта метеорологи прогнозируют вновь небольшой снег, на дорогах сохранится снежный накат и гололедица. Ветер северный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью опуститься -5,-10°, при прояснениях до -15°, днем 0,-5°.





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