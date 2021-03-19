Сразу в нескольких районах Башкирии выпал снег желтого оттенка
| 19 мар 2021 | 20:17
Жители Башкирии через социальные сети сообщили, что заметили у выпавшего накануне снега странный цвет. По словам свидетелей, цвет у него приобрел желтоватый оттенок, что особенно заметно под верхним слоем или, к примеру, на лобовом стекле автотранспорта.
Сообщается, что такая ситуация наблюдается сразу в нескольких городах республики – Агидели, Октябрьском и Нефтекамске. С подобным явлением столкнулись и жители соседних регионов – Татарстана и Ульяновска. Минприроды Ульяновской области проинформировало, что причиной могли стать частицы песка, который принесло пыльными бурями.
Один из жителей Башкирии показал в социальных сетях фотографию увеличенных под микроскопом осадков, где видна дополнительная примесь, которая напоминает песок.