Сразу в нескольких районах Башкирии выпал снег желтого оттенка

| 19 мар 2021 | 20:17

Жители Башкирии через социальные сети сообщили, что заметили у выпавшего накануне снега странный цвет. По словам свидетелей, цвет у него приобрел желтоватый оттенок, что особенно заметно под верхним слоем или, к примеру, на лобовом стекле автотранспорта.







Сообщается, что такая ситуация наблюдается сразу в нескольких городах республики – Агидели, Октябрьском и Нефтекамске. С подобным явлением столкнулись и жители соседних регионов – Татарстана и Ульяновска. Минприроды Ульяновской области проинформировало, что причиной могли стать частицы песка, который принесло пыльными бурями.

«При фильтровании проб снега обнаружены частицы твердого характера — песчаные примеси. Снег желтого цвета относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения», — пояснили в министерстве.

Один из жителей Башкирии показал в социальных сетях фотографию увеличенных под микроскопом осадков, где видна дополнительная примесь, которая напоминает песок.

«Да, я тоже заметила именно как песок», – прокомментировала жительница республики.

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Фото: из социальных сетей