В Башкирии синоптики прогнозируют мокрый снег

| 20 мар 2021 | 10:01

Сегодня, 20 марта, днем ожидается небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.







По сообщениям синоптиков, на автодорогах — снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +2,-3°.



Завтра — небольшой снег, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем -1,-6°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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