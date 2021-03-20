В Башкирии синоптики прогнозируют мокрый снег

Сегодня, 20 марта, днем ожидается небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.
По сообщениям синоптиков, на автодорогах — снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +2,-3°.
Завтра — небольшой снег, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем -1,-6°.