В Шаранском районе, из-за непотушенной сигареты отца, едва не погибла многодетная семья

Шаранский район | 20 мар 2021 | 19:02

Пожар случился в доме, где проживает многодетная семья с четырьмя несовершеннолетними в Шаранском районе, где отец семейства, не потушив сигарету, лег спать. К счастью, мать детей ночью услышала сигнал пожарного извещателя и эвакуировала всю семью через окно.







Трагедией чуть не закончилась ночь для многодетной семьи в селе Юмадыбашево Шаранского района. Пожарным поступило сообщение о возгорании в частном доме. Здесь горела веранда. До приезда спасателей жильцы дома потушили огонь. Пожарные пролили конструкции, чтобы возгорание не возобновилось.



В МЧС Башкирии рассказали, что в доме проживает многодетная семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. В момент пожара все были дома.





- Примерно в 23.00 глава семьи курил на веранде, потом пошел спать. Где-то через полчаса сигнал пожарного извещателя разбудил хозяйку дома, она собрала детей и эвакуировала их в безопасную зону через оконный проем, также помогла выбраться мужу, - сообщает ведомство.

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Пожарный извещатель в доме установили в прошлом году по льготной программе.