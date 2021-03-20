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В Шаранском районе, из-за непотушенной сигареты отца, едва не погибла многодетная семья

В Шаранском районе, из-за непотушенной сигареты отца, едва не погибла многодетная семья

Шаранский район | 20 мар 2021 | 19:02

Пожар случился в доме, где проживает многодетная семья с четырьмя несовершеннолетними в Шаранском районе, где отец семейства, не потушив сигарету, лег спать. К счастью, мать детей ночью услышала сигнал пожарного извещателя и эвакуировала всю семью через окно.

Трагедией чуть не закончилась ночь для многодетной семьи в селе Юмадыбашево Шаранского района. Пожарным поступило сообщение о возгорании в частном доме. Здесь горела веранда. До приезда спасателей жильцы дома потушили огонь. Пожарные пролили конструкции, чтобы возгорание не возобновилось.

В МЧС Башкирии рассказали, что в доме проживает многодетная семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. В момент пожара все были дома.


- Примерно в 23.00 глава семьи курил на веранде, потом пошел спать. Где-то через полчаса сигнал пожарного извещателя разбудил хозяйку дома, она собрала детей и эвакуировала их в безопасную зону через оконный проем, также помогла выбраться мужу, - сообщает ведомство.
Пожарный извещатель в доме установили в прошлом году по льготной программе.

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Источник: www.sobkor02.ru

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