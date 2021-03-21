Жительница Октябрьского пожаловалась Хабирову на отвратительное школьное питание

Октябрьский | 21 мар 2021 | 10:14

Жительница города Октябрьский И. Клипикова обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову в связи с «отвратительным» школьным питанием. Она оставила жалобу в электронной приемной органов власти РБ.







Речь идет о школе № 20 в Октябрьском. Женщина назвала школьное питание отвратительным. Кроме того, по её словам, «детям подают еду, как свиньям».



- Невозможно терпеть, как будто кормят из своего кармана, за что это нашим детям? - пишет Клипикова.



Теперь её ребенок каждый день фотографирует еду. Судя по фото, размещенном на сайте, на каше остался след от тарелки, которая стояла сверху. Женщина возмутилась из-за безразличного отношения к детям.

Напомним, вопрос школьного питания находится на особом контроле у властей. По результатам опроса Общественной палаты около 68% детей и родителей остались довольны обедами. Однако Радий Хабиров отметил, что поступает достаточно много жалоб на организацию школьного питания. Отметим, что в 2020 году поступило 546 обращений, а за первые полтора месяца этого года — 237. В основном родители жалуются на недостаточное количество мяса в рационах, маленький объем порций, температуру блюд, отсутствие полноценного обеда во вторую смену. Кроме того, они обращают внимание именно на вкусовые качества.

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Фото: электронная приемная