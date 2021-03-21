Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Минтруда Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем безработицы

В Минтруда Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем безработицы

В Минтруда Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем безработицы

| 21 мар 2021 | 13:01

Министерство труда Башкирии в своем итоговом отчете за 2020 год назвало районы республики с самым высоким и низким уровнем безработицы.

Наихудшим в плане трудойстройства муниципалитетом региона оказался Иглинский район – здесь уровень безработицы составил 8,57%. В антирейтинг также попали Аскинский (8,54%), Кармасклинский (7,94%), Уфимский (7,87%) и Туймазинский (7,32%) районы.

Наименьший уровень безработицы сложился в городе Сибае (1,5%), а также в Бураевском (1,63%), Миякинском (2,04%), Зилаирском (2,13%) и Белебеевском (2,24%) районах.

В среднем по республике безработица составила 5,62% от численности трудоспособных граждан, по Уфе – 6,16%, по городам – 5,05%, по районам – 4,76%.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: