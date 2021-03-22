Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкирии синоптики прогнозируют небольшие осадки и потепление

В Башкирии синоптики прогнозируют небольшие осадки и потепление

В Башкирии синоптики прогнозируют небольшие осадки и потепление

| 22 мар 2021 | 09:22

В Башкирии в ближайшие два дня, по прогнозам синоптиков Башгидромета, сохранится снежная погода. Кроме того, ожидаются неблагоприятные погодные явления.

В республике 22 марта местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем составит 0,-5°, в горных районах до +5°.

23 марта в Башкирии ночью местами, днем по республике пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый. В отдельных районах ожидается гололед и гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -5,-10°, при прояснениях -10,-15°, днем +3,-2°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: