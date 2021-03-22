В Башкирии синоптики прогнозируют небольшие осадки и потепление
| 22 мар 2021 | 09:22
В Башкирии в ближайшие два дня, по прогнозам синоптиков Башгидромета, сохранится снежная погода. Кроме того, ожидаются неблагоприятные погодные явления.
В республике 22 марта местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем составит 0,-5°, в горных районах до +5°.
23 марта в Башкирии ночью местами, днем по республике пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый. В отдельных районах ожидается гололед и гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -5,-10°, при прояснениях -10,-15°, днем +3,-2°.