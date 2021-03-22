Жительница Баймака поблагодарила полицейского за спасение детей

Баймакский район | 22 мар 2021 | 10:59

В ноябре 2020 года в Баймаке в многоквартирном жилом доме случился пожар. Как сообщили в пресс-службе МВД России по РБ, очевидцем происшествия стал старший лейтенант юстиции Тимур Калимуллин. Мужчина приехал домой на обед, когда заметил густой дым из окон соседнего трехэтажного дома. Сотрудник правопорядка не смог остаться в стороне и немедленно отправился на помощь.







Старший лейтенант оказался на месте происшествия одновременно с сотрудниками МЧС. В одной из квартир находилась женщина в бессознательном состоянии, ее эвакуировали. На балконе третьего этажа следователь заметил детей. Он вернулся в здание и на ощупь сквозь клубы дыма добрался до нужной квартиры. Подъезд был полностью задымлен, поэтому двигаться приходилось ползком. Двоих детей мужчина вынес на руках, затем вновь вернулся за третьим ребенком. Тем временем пожарные эвакуировали еще двоих подростков и пенсионера. Позднее очаг возгорания был ликвидирован.

Об этом происшествии и своей роли в спасении детей Тимур Калимуллин рассказывать не стал. Однако коллеги о его мужественном поступке узнали позднее, когда в отделение полиции пришло письмо от благодарной местной жительницы. В настоящее время руководство регионального МВД решает вопрос о награждении старшего лейтенанта за храбрость и неравнодушие.

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Фото: пресс-служба МВД России по РБ