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В Башкирии прогнозируется снег с дождем

В Башкирии прогнозируется снег с дождем

| 24 мар 2021 | 09:19

Синоптики Башкирии сообщили, что в республике в ближайшие два дня ожидается неблагоприятная погода. По прогнозу обещают снег с дождем, гололедицу, снежные накаты.
  

24 марта пройдет днем снег с дождем. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем -2,+3°.

 25 марта ожидается без существенных осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, в отдельных районах -10,-15°, днем +1,+6°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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