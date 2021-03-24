В Башкирии прогнозируется снег с дождем

Синоптики Башкирии сообщили, что в республике в ближайшие два дня ожидается неблагоприятная погода. По прогнозу обещают снег с дождем, гололедицу, снежные накаты.
24 марта пройдет днем снег с дождем. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем -2,+3°.
25 марта ожидается без существенных осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, в отдельных районах -10,-15°, днем +1,+6°.