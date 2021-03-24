В России с 1 апреля 2021 года отменят несколько льгот

| 24 мар 2021 | 21:59

В России перестанут действовать некоторые льготы и временные правила, которые были введены во время пандемии коронавируса в 2020 году. Они будут отменены с 1 апреля.





«С апреля прекращается действие целого ряда льгот и временных правил, введенных во время эпидемии коронавируса в прошлом году», — передает «Парламентская газета». В частности, перестанут действовать:

- новогодние выплаты. С декабря 2020 года в России выплачивались по пять тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Деньги Пенсионный фонд перечислил автоматически родителям 13,5 млн детей. Также средства направлялись тем, кто ранее получал «коронавирусные выплаты». Остальные могут до 31 декабря оформить заявку на новогодние пять тысяч рублей;

- больничные для пожилых работников. В период пандемии трудоустроенные россияне старше 65 лет получали «карантинные больничные». Это было нужно, чтобы граждане из группы риска реже выходили из дома. С 1 апреля россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. В правительстве РФ рекомендуют работодателям переводить на удаленный режим своих пожилых сотрудников;

- с 31 марта прекращает действие реструктуризация кредитов для граждан, у которых был выявлен коронавирус или существенно снизились доходы из-за пандемии. Подача заявлений на «кредитные каникулы» действует с 1 января по 31 марта 2021 года. Также к концу месяца заканчивается запрет на принудительное выселение должников по ипотеке;









- онлайн-регистрация в службе занятости также прекращает действие с 31 марта. Упрощенный порядок обращения в службы занятости действовал через порталы госуслуг и «Работа в России»;

- пополнение электронных кошельков наличными. С 1 апреля Банк России запретит пополнять наличными электронные кошельки, в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay, и некоторые виды проездных и карт школьников. Такая мера введена для борьбы с финансированием терроризма и других преступлений.

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Фото: newsbash.ru

Ранее в Совете Федерации сообщили, что с 1 апреля будут проиндексированы выплаты россиянам, получающим социальную пенсию. Она повысится на 2,6%.