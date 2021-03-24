Хабиров поручил решить вопрос с водоснабжением в Хайбуллинском районе

Хайбуллинский район | 24 мар 2021 | 22:13

Сегодня, 24 марта, глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителю администрации Хайбуллинского района Рустаму Шарипову разобраться с водоснабжением. Хабиров отметил, что это «вопрос номер один».







«Очень важно решить вопрос с водоснабжением в Хайбуллинском районе. Вода для населения – это вопрос номер один. Республика окажет необходимую финансовую помощь. Проект есть, экспертиза есть», – подчеркнул он.

Глава поручил премьер-министру Андрею Назарову изыскать средства на софинансирование федеральной программы комплексного развития территорий для района. Средства планируется направить на водоснабжение, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и полилингвальной школы на 550 учеников в райцентре.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля 2021 года отменят несколько льгот.

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Фото: пресс-служба главы Башкирии