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Хабиров поручил решить вопрос с водоснабжением в Хайбуллинском районе

Хабиров поручил решить вопрос с водоснабжением в Хайбуллинском районе

Хайбуллинский район | 24 мар 2021 | 22:13

Сегодня, 24 марта, глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителю администрации Хайбуллинского района Рустаму Шарипову разобраться с водоснабжением. Хабиров отметил, что это «вопрос номер один».

«Очень важно решить вопрос с водоснабжением в Хайбуллинском районе. Вода для населения – это вопрос номер один.  Республика окажет необходимую финансовую помощь. Проект есть, экспертиза есть», – подчеркнул он.


Глава поручил премьер-министру Андрею Назарову изыскать средства на софинансирование федеральной программы комплексного развития территорий для района. Средства планируется направить на водоснабжение, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и полилингвальной школы на 550 учеников в райцентре.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля 2021 года отменят несколько льгот.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба главы Башкирии

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