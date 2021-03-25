Синоптики Башкирии прогнозируют потепление

| 25 мар 2021 | 09:25

Башгидрометцентр сообщил, что в республике в ближайшие два дня ожидается резкое потепление. Температура воздуха днем достигнет уверенно плюсовых значений.



25 марта без существенных осадков. Ночью, утром местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха днем +1,+6°.



26 марта без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -3,-8°, в отдельных районах -13°, днем +2,+7°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather



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