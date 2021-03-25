В Башкирии окажут помощь семье волонтера, скончавшегося от коронавируса

Чишминский район | 25 мар 2021 | 15:17

Региональное отделение ВПП «Единая Россия» оказывает необходимую помощь семье волонтера Радика Асфандиярова, умершего после болезни коронавирусом.







Напомним, ранее о трагедии сообщил глава республики Радий Хабиров. Радик Асфандияров был волонтером в Чишмах. С первых дней пандемии он одним из первых встал в ряды добровольцев. Развозил на своей машине продуктовые наборы, лекарства тем, кто не мог выйти из дома. Однако заразился опасным вирусом сам. К сожалению, выздороветь он не смог. У погибшего остались двое несовершеннолетних сыновей, жена и родители.





— Мы уже оказали единовременную материальную помощь семье. Также в ближайшее время приобретем и передадим стиральную машинку, так как узнали о нуждаемости в ней. Мы обязательно возьмем под опеку несовершеннолетних детей Радика, и включим семью Асфандияровых в нашу «Карту заботы», будем и в дальнейшем оказывать ей помощь и поддержку, — сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

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Также семья должна получить страховую выплату в размере 250 тысяч рублей в связи со смертью при исполнении волонтерских обязанностей. В настоящее время у вдовы и детей есть финансовая нагрузка в виде ипотеки и потребительского кредита. По решению Радия Хабирова, им будет оказана помощь в закрытии данных долгов.