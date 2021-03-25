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Стало известно, как в Башкирии будут отдыхать на майские праздники

Стало известно, как в Башкирии будут отдыхать на майские праздники

| 25 мар 2021 | 21:29

В Министерстве труда и семьи республики разъяснили, как жители будут отдыхать на майских выходных. Так, 30 апреля рабочий день сократится на час. Первым праздничным выходным будет считаться 1 мая, суббота. Жители смогут отдыхать также 2 и 3 мая.

С 4 по 7 мая будут рабочими днями. Новая порция праздничных выходных начнется с 8 мая. Они продолжатся до 10 мая включительно.

В ведомстве также сообщили о новой дате выходных. Так, в 2021 году Ураза-байрам выпадает на 13 мая. Он будет выходным, а 12 мая будет сокращенный рабочий день.

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Источник: gorobzor.ru

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